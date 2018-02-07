توقعات رفع الفائدة الأميركية وراء هلع المستثمرين الأكثر استدانة

أكد فراس ملاح المدير الشريك في MMK Capital أن توقعات رفع الفائدة الأميركية، دفعت المستثمرين إلى حالة من القلق، في الأسواق المالية العالمية، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن معدل الاستدانة العالي لدى المؤسسات المالية، يجعل معدل الفوائد عامل قوي التأثير على حركة المستثمرين، بخاصة أن رفع الفوائد سيجعل السندات مع مرور الوقت أكثر جذبا من الأسهم.

