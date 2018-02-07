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كيف ستتأثر أسواق المنطقة العربية برفع الفائدة الأميركية؟

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اعتبر زياد عواد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال، أن أسعار السندات تعكس التوقعات بالأسواق لما سيجري لأسعار الفائدة، موضحا في مقابلة مع "العربية" أن تاثير رفع الفائدة على الأسواق النامية وأسواق المنطقة العربية، سيكون في التأثير على معدلات الإقراض، وحدوث تذبذب في أسعار السندات، والأسهم قليلة السيولة.

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