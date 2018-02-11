هيرميس: تراجع التضخم بمصر يفتح المجال لخفض الفائدة

توقع محمد أبو باشا المحلل الاقتصادي في المجموعة المالية "هيرميس" أن يفتح انخفاض معدل التضخم في مصر المجال بشكل كبير أمام المركزي المصري لخفض سعر الفائدة، قائلاً إن اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم قد يشهد خفضاً للفائدة بحوالي 0.5%، فيما توقع أن يتم الخفض بواقع 3 أو 4% خلال العام الحالي بأكمله.



وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن معدل التضخم عند 17% جاء متوافقاً مع توقعات المجموعة المالية "هيرميس"، حيث إن جميع المؤشرات ومنذ أغسطس الماضي تدل على أن الارتفاع الذي شهده معدل التضخم في يوليو عند 34%، شكل الذروة، وكان من المتوقع البدء بالتراجع من وقتها، مرجحاً أن يهبط إلى 13% في منتصف 2018، على أن ينخفض دون مستويات 10% بحلول 2019 أو 2020.