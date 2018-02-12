الجمعية العمومية لـ"زين" ناقشت قرار بيع أسهم الخزينة

عُقدت اليوم الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، بعد أن طلبت مجموعة الأوراق المالية، وهي ذراع مجموعة الشيخ سالم العلي الاستثمارية، عقد هذه العمومية بالنيابة عنها، وعن مجموعة من عملائها، وأيضاً نيابة عن بعض ملاك أسهم "زين" التي تمثل ملكيتهم نسبة تزيد عن 10% في رأسمال "زين".

وقد بحث مساهمو "زين" اليوم قرارات مجلس الإدارة بشأن عمليات البيع التي تمت على أسهم الشركة، وهي أسهم الخزينة، والأسس التي تم بناءً عليها اتخاذ هذه القرارات، وما إذا كانت قد تمت وفقاً لقواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم حين اتخاذها. وما إذا كانت هذه القرارات تصب في مصلحة جميع مساهمي الشركة أم لا.

وانتهت العمومية من دون اتخاذ أي قرار من قبل المساهمين.