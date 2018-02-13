تراجع المخصصات يدعم الأرباح الفصلية لبنك الرياض

قال محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة "أماك" للاستثمارات إن بنك الرياض يحافظ بشكل عام على أداءه التصاعدي المتوازن، مع توقعات بمواصلة نفس الوتيرة في 2018.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" أن يدعم رفع الفائدة المتوقع تحسين هوامش الربحية لدى البنوك السعودية، في حال تم رفع الفائدة الأميركية ومن بعدها السايبور، لافتاً إلى أن هناك آفاقاً مبشرة للقطاع المصرفي في المملكة.

وأشار إلى أن النتائج السنوية لبنك الرياض جيدة مع نمو صافي الأرباح وتقليص النفقات والمخصصات، موضحاً أن تراجع نتائجه في الربع الرابع مقارنة مع الربع الذي سبقه جاء نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية بحوالي 11%.

يذكر أن أرباح بنك الرياض بالربع الرابع من 2017 قفزت بنسبة 232% إلى 974 مليون ريال.

وحقق البنك الذي يعد رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات أرباحاً قدرها 3946 مليون ريال بنهاية العام 2017، مقارنة بأرباح 3342 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام 2016.