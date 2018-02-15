استمرار تراجع سهم "موبايلي" بعد إعلان نتائج سلبية

قال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، إن هناك منافسة قوية بين شركتي الاتصالات في السعودية "موبايلي و"زين".

ورأى في مقابلة مع "العربية" أن الوضع المالي لـ"موبايلي" أفضل من "زين" التي تعرضت لتقليص رأس المال بسبب تراكم الخسائر، ولصغر تكاليف رأس المال في "موبايلي" مقارنة مع "زين".

يذكر أن خسائر اتحاد اتصالات "موبايلي" خلال الربع الرابع ارتفعت بأكثر من مرتين ونصف مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 182 مليون ريال.

وأثرت هذه النتائج على سهم "موبايلي" الذي هوى بنحو 7%، بعد تفاقم الخسائر.