هل زيادة رأس المال الخيار الأنسب لـ"الخضري"؟

قال تركي فدعق مدير إدارة البحوث والمشورة في البلاد المالية إن توسعة رأس المال وإدخال شركاء جدد تعد إحدى حلول التمويل للشركات، لكن هذا الحل لديه سلبيات على الملاك القدامى لأنه يزيد من عدد الأسهم ويقلل ربحية السهم الواحد.

لكنه رأى في مقابلة مع "العربية" أن في حالة شركة "الخضري" يعد اللجوء إلى زيادة رأس المال الخيار الأنسب، لأن الشركة تأثرت خلال السنتين الماضيتين وتمت إعادة هيكلتها ولديها مديونية للموردين ولأحد كبار المساهمين، وبالتالي هي بحاجة لتسديد هذه الديون لكن نسبة المديونية لديها عالية ولا يمكنها التوسع في الإقتراض.

وكان مجلس إدارة شركة أبناء عبد الله عبد المحسن #الخضري للاستثمار القابضة، قد قرر #زيادة_رأسمال الشركة بـ458 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم جديدة، وذلك بهدف تسوية الديون ومستحقات موردي الشركة.