بلتون: الاكتتاب في صندوق دعم الرياضة متاح للشركات

أطلق تحالف #بنك_مصر وشركة #بلتون المالية القابضة #صندوق_دعم_الرياضة الخيري، برأسمال مستهدف يبلغ مليار جنيه.

ومن المخطط بدء الاكتتاب في الصندوق خلال مارس المقبل.

وأشار البنك إلى أنه سيودع خمسة ملايين جنيه بداية في الصندوق، ويأمل دعم المجتمع الأهلي لرفع قيمته إلى نحو 250 مليون جنيه، وزيادته لنحو مليار جنيه، ثم ملياري جنيه لاحقاً.

وكان "بنك مصر" قد أنفق هذا العام نحو 610 ملايين جنيه على #المسؤولية_الاجتماعية.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة "بلتون" إنهم استخدموا آلية الصناديق الخيرية، ووجدوا أنها طريقة مناسبة لدعم المجتمع المدني في مصر، وقد حصلوا على دعم من الحكومة.

وقال: "في البداية سيدعم الصندوق الألعاب الفردية التي عادة تجد صعوبة في الحصول على التمويل ومن ثم الرياضات الأخرى".

وأشار إلى أن "الصندوق استند إلى وجود الكثير من العمل المدني والأهلي في مصر والتبرعات الموجهة للنشاط الرياضي، والتي أردنا أن نجمعها في صندوق واحد وأوجدنا جهة مسؤولة لتجميع هذه التبرعات وهي شركة مصر-بلتون، التي يديرها رياضيون متخصصون يتواصلون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية لتحقيق الدعم للاعبين".

ولفت إلى أن الصندوق لا يهدف إلى تحقيق الربح ولا يوزع أرباحاً على المساهمين، بل تعود عوائده مرة أخرى إلى النشاط الرياضي المدعوم، والاكتتاب في الصندوق متاح للشركات والمؤسسات والأفراد الراغبين في التبرع.

وأضاف الترجمان ان استثمارات الصندوق ستركز في المرحلة الأولى على الأوراق المالية وأذون الخزانة، ومن ثم سينظر في المراحل القادمة إلى استثمارات تدر عائداً وتخدم الرياضة التي تحولت إلى صناعة.

واعتبر أن هذه الأداة المالية الجديدة يجب أن تنتشر في مصر في مجالات أخرى كالصحة والتعليم والمشاريع المتعلقة بتنشئة الشباب وتطوير العشوائيات.