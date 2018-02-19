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ما الدور المطلوب من البنوك في التسويات الواقية من الإفلاس؟

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قال ماجد قاروب المحامي ورئيس المركز القانوني السعودي للتدريب، إن قانون إفلاس الشركات محط أنظار الشركات السعودية خاصة لجهة الشق المتعلق بالتسوية الواقية من الإفلاس.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى ضرورة قيام وزارة التجارة بالتعاون مع الغرف التجارية، بحملة توعية حول موضوع الإفلاس وتسويته الواقية مع القضاء التجاري والبنوك التي تعد أكبر الدائنين للقطاعات الاقتصادية، وبالتالي لها الكلمة الفصل في عمليات التسوية، داعياً البنوك إلى لعب دور قيادي لمساعدة الاقتصاد في تعويم القضايا وتخطي هذه المرحلة وأن تكون لها أهداف تنموية.

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