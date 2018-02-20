شركة "ديمه" تتوقع تحسن الأداء منتصف العام المقبل

كشف مدير الخدمات المشتركة في شركة ديمه محمد العقيل، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض الخليج للأغذية، عن التحديات التي واجهت الشركة العام الماضي، من بينها تراجع سعر صرف العملات في بعض الدول، والتوترات الجيوسياسية.

وتوقع العقيل تحسن أداء الشركة في منتصف العام المقبل.

وأشار العقيل إلى أن الشركة قامت بتوظيف التكنولوجيا في المصانع لتقليص التكاليف.

وأكد مدير الخدمات المشتركة في شركة ديمه أن تراجع سعر صرف العملات في بعض الدول يمثل تحديا للشركة.

وأوضح العقيل أن قطاع الأغذية تأثر بفعل الأوضاع الاقتصادية.