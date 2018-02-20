ما الأهداف الرئيسية لقانون الإفلاس في السعودية؟

رأى محمد الضبعان المحامي والمستشار القانوني إن نظام الإفلاس المرتقب الإعلان عنه في السعودية، أتى بالكثير من التفصيلات والتجارب الدولية التي أضافت له، فيما سترد باقي التفاصيل في اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقاً.

واعتبر في مقابلة مع "العربية" أن النظام سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة وسيكون له أثر إيجابي، إذ سيشمل الأصول الموجودة في المملكة للشركات الأجنبية أيضاً، ويهدف بالأساس إلى إعادة ترتيب أوراق المدين بدراسة حالته وإيجاد ترتيبات لإعادته إلى الطريق الصحيح، وتجنب الإجراءات التي تكون في بعض الأحيان مجحفة ولمصلحة الدائنين، أو تلك التي قد تضر بالتسييل عند حدوثه عن طريق حماية الأصل.