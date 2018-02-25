تعرف على قدرات التصنيع العسكري بوزارة الدفاع السعودية

التصنيع المحلي بوزارة الدفاع السعودية
- تقدم كبير في تصنيع قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية
- إنتاج قطع محليا بـ 50 ألف ريال مقابل مليون ريال لنظيرتها المستوردة
- إنتاج قطعة محليا بـ127 ريالا مقابل 33 ألف ريال لاستيرادها
- الاستفادة من عاملي الوقت والإنجاز في الإنتاج محليا
- التصنيع المحلي لم يتجاوز 182 صنفا في عام 2010
- قفزة بعدد المنتجات المصنعة في 2017 إلى 5427 صنفا
- إنتاج أكثر من 65 مليون قطعة محليا في 2017
- إنتاج أكثر من 12 مشروعا محلياً في السعودية
- يوجد 55 مجالا استثماريا بالتصنيع المحلي