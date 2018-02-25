محادثات لثاني أكبر استثمار سعودي بالتكنولوجيا الأميركية

تدرس السعودية، عبر صندوقها السيادي، صندوق الاستثمارات العامة، استثمار ما يقارب نحو 400 مليون دولار، مع شركة ماجيك ليب الأميركية Magic Leap، في صفقة من شأنها أن تعزز الاستثمارات في صندوق تكنولوجي يستهدف جمع 2.3 مليار دولار، لتطوير "نظارات الواقع المعزز المختلط" ذات التكنولوجيا الذكية الحديثة.

وتتواصل المحادثات مع صندوق الاستثمار السعودي، ولا يوجد ضمان لإتمام الصفقة. وفي حال إجرائها ستكون الصفقة هي ثاني أكبر الصفقات بعد استثمار 3.5 مليار دولار في أوبر بالعام 2016.

وتوقعت مصادر مقربة من المناقشات بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها اليوم، أن يجري الكشف عن الصفقة بين صندوق الاستثمار العامة السعودي وشركة ماجيك ليب في فلوريدا خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكره أشخاص مقربون من المناقشات.

ويأتي التمويل الجديد امتدادا لجولة من التمويل بقيمة 502 مليون دولار أعلنت عنها ماجيك ليب، في أكتوبر الماضي، عبر صفقة يقودها صندوق الاستثمار السنغافوري "تيماسيك".

وعلى الرغم من أن الصحيفة لم تتلق تعليقا على الخبر من صندوق الاستثمارات العامة، ولا من شركة ماجيك ليب، إلا أن مصادرها تقول إن الاستثمار سيخلق قيمة كبيرة للممولين بما فيهم الصندوق السعودي والعملاق الصيني علي بابا وغوغل.