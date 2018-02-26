"أوراسكوم للتنمية" تبيع أصولا غير أساسية لخفض ديونها

أعلنت شركة "أوراسكوم للتنمية" في مصر عن توقيعها عروض بيع لبعض أصولها غير الأساسية، مع مجموعة من المستثمرين الدوليين والمحليين.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيض القروض بقيمة مليار جنيه تقريباً، ما يعني تقليص تكلفة التمويل السنوية بقيمة 100 مليون جنيه حتى 2024.

وأعلنت الشركة في وقت سابق بأن مجلس إدراتها يناقش بيع الأسهم المملوكة لها في 5 شركات أخرى، منها شركة للتأجير التمويلي وأخرى للتمويل العقاري، وأخرى لخدمات التحصيل والاتصالات.

وأوضح خالد بشارة الرئيس التنفيذي لـ"إوراسكوم للتنمية" في مقابلة مع "العربية" أن الشركة أعلنت منذ سنتين استراتيجية عامة تركز على المدن المتكاملة، وبالتالي أي أصول لا تندرج تحت هذا التركيز يتم التخلص منها.

وأضاف أن الشركة تسعى للتقليل من الديون والفوائد لتوفير سيولة تتيح توزيع الأرباح على المساهمين أو توسيع الاستثمارات.