صفقة لصناعة قطع غيار الطائرات على هامش "أفد"

وقعت #شركة_السلام لصناعة الطائرات اتفاقية لتصنيع قطع غيار الطائرات، مع شركة التصنيع الوطنية وشركة فرنسية، والتي اعتبرت أكبر صفقة حتى الآن توقع على هامش #معرض_أفد_2018 لدعم توطين الصناعات العسكرية في السعودية.

وأوضح يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي لشركة "السلام" في مقابلة مع "العربية" على هامش المعرض، أن الاتفاقية تنص على تصنيع قطع غيار الطائرات حيث سيتم البدء في تنفيذها قريباً.

ولفت إلى أن شركة "السلام" تصنع حالياً الأجنحة ومقدمة الطائرة وحوامل الذخائر للطائرات الحربية F15، فيما تسعى الآن للمشاركة في صناعة بعض القطع التي يتم تركيبها على طائرات الشركات المصنعة مثل #إيرباص و #بوينغ و #بومبارديه.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على استقطاب ورش تصنيع جديدة تماشياً مع متطلبات الصفقة الجديدة، دعماً للورش الموجودة حالياً.

وقال إن العائد المادي ليس هدف الصفقة بل إيجاد قدرة محلية ستدر عائداً كبيراً مستقبلاً، مضيفاً أن الاتفاقية ستدعم سوق العمل السعودية بـ100 وظيفة.