عروض سخية لشراء سكاي الأوروبية.. من المتنافسين؟

عرضت شركة كومكاست Comcast أكبر مشغل للتلفزيون المدفوع في الولايات المتحدة، 31 مليار دولار لشراء مجموعة سكايSky الأوروبية التي تعمل في نفس المجال.

وبذلك تزايد Comcast على عرض مجموعة فوكس التابعة للملياردير روبرت مردوخ Rupert Murdoch إذ إن FOX كانت تقدمت بعرض لشراء النسبة التي لا تملكها في SKY والبالغة 61% في ديسمبر 2016 إلا أن الصفقة كانت تأخرت بسبب القلق الجهات التنظيمية من أن مجموعة مردوخ تتحكم بنسبة كبيرة من الإعلام البريطاني.

وعرضت Comcast التي تمتلك NBC وUniversal Pictures قيمة 12.5 جنيه إسترليني للسهم الواحد وهو أكثر من عرض

FOX البالغ 10.75 جنيه.

يشار إلى أن العرض هذا يضع Comcast في المواجهة مع Walt Disney أيضا التي عرضت شراء مجموعة من الأصول من فوكس عند إتمام صفقة شراء SKY.

