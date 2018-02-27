3 مؤثرات رئيسية على البنوك السعودية.. تعرف عليها

أكد محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، في مقابلة مع "العربية" أن 3 جوانب رئيسية تشكل تحديات ومؤثرات إيجابية أمام البنوك في السعودية، أولها ضرورة وضع قواعد ومعايير مكتوبة لاحتساب المطالبات لهيئة الزكاة، وثانيها الموائمة مع المعايير الجديدة لاحتساب المخصصات للقروض المتعثرة، بناء على تاريخ المؤسسة المتعثرة، بجانب عامل إيجابي للبنوك يتمثل في توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

