بنوك السعودية تستعد لمعيار دولي يعدل احتساب المخصصات

قال محلل الأسواق مقبل السلمي في مقابلة مع "العربية"، إن البنوك السعودية لم تتأثر بشكل كبير باختلاف وجهات النظر في تحديد قيمة الوعاء الزكوي، لكون أن التوصيات لم تعلن بهذا الصدد بعد، ولم تزل المسألة قيد النقاش.

وأشار السلمي إلى مؤثرات أخرى لا تقل أهمية على القطاع المصرفي السعودي، من أبرزها المعيار رقم 9 المتعلق بكيفية احتساب مخصصات التعثر لجهة طبيعة كل مؤسسة متأخرة عن السداد، وهذا سيؤثر على طبيعة المخصصات وطبيعة التمويل الجديد.

وتوقع السلمي أن تكون بنوك السعودية أكثر حرصا عند منح التمويل بموجب متطلبات المعيار رقم 9، وهذا سيكون عاملا مهما في تحليل أداء القطاع المصرفي، بجانب العوامل الإيجابية الأخرى، وأبرزها توقعات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.