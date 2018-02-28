مطالبات زكاة البنوك على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية

بحث مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في اجتماع برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الملف المتعلق بطريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية.

وكشف بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن وزير المالية قدم عرضاً حول هذا الموضوع بناء على توجيه من ولي العهد لمراجعة القرار الوزاري رقم 1005 الصادر في نوفمبر من عام 2010 والمتعلق بالوعاء الزكوي للبنوك والشركات المالية. لكن البيان لم يفصح عن التوصيات الصادرة في هذا الشأن.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي عن رؤية السعودية 2030 والتقدم المحرز خلال العام الماضي، إضافة إلى ميزانية الربع الرابع من العام الماضي ومؤشر النفقات التشغيلية والرأسمالية، ومؤشرات العجز والدين العام.