بوينغ: "أفد" فرصة لعقد شراكات مع وزارة الدفاع وموردين محليين

قال ريموند حداد، نائب رئيس الأعمال الإستراتيجية في #بوينغ ، إن معرض الصناعات العسكرية "أفد" مكّن الشركة من إجراء شراكات مع مورديين جدد، موضحاً أنه يعد فرصة رائعة لعقد شراكات مع وزارة الدفاع ودعم "رؤية 2030".

وأكد في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض #أفد_2018، أن هناك عامين لاستراتيجية تحديث وزارة الدفاع في السعودية، هما الإصلاح والتوطين، وقد وضعت "بوينغ" التوطين أولوية لها وتتطلع لتوسيع مشاركتها في السعودية ضمن #رؤية_2030 .

ولفت إلى أن تاريخ "بوينغ" مع السعودية يفوق سبعين عاماً، وقال: "لدينا مشاريع هنا، من بينها المشروع المشترك مع السلام لصناعة الطائرات، وتأسيس الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمومية في وقت سابق هذا العام، يمكننا من توطين الصناعة وضمان واستدامة المنتجات العسكرية في السعودية".