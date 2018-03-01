تدفق مرتقب للسيولة مع انضمام سوق السعودية إلى مؤشر MSCI

توقع خالد فدا، المدير الأول في قسم الأبحاث وتقديم المشورة في "الاستثمار كابيتال"، المزيد من التدفقات النقدية إلى سوق السعودية في الفترة القادمة مع احتمالية الإدراج في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن القطاع البنكي مر بضغوط خاصة في الجلسات الأخيرة من فبراير، على خلفية مطالبات هيئة الزكاة، مرجحاً أن تكون التوصيات المرتقبة في صالح البنوك، خاصة في ظل حاجة المملكة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على البنوك في التمويل، وسعي المملكة لإصدارات جديدة من السندات والصكوك.