فيتش: خفض الفائدة في مصر ما بين 2 و3% هذا العام

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة ما بين 2 و3% خلال هذا العام.

وقالت "فيتش" إن البنك المركزي المصري أقدم على خفض الفائدة أخيراً بفضل "استقرار الاقتصاد الكلي"، مدعوماً بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي.

واستبعد نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة "سي أي كابيتال" لإدارة الأصول أن تشهد الفائدة في مصر خفضاً يفوق 3%، بما في ذلك نسبة الخفض بـ1% التي تمت سابقاً.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" أن يتم خفض سعر الفائدة بواقع 1% مع نهاية مارس الجاري، و1% أخرى في الربع الرابع من 2018، بسبب التذبذب في الأسواق العالمية وتطورات أسواق النفط.