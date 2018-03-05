ماذا تعرف عن صناعة السياحة البحرية؟

من المنتظر أن تشهد رحلات السياحة البحرية في المنطقة تحسنا ملحوظا مع التعاون الذي أعلن عبر مشروعين مشتركين بين السعودية ومصر.
وستعمل السعودية بالتعاون مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية العاملة في البحر المتوسط خلال فصل الصيف للعمل بعد انتهاء موسم الصيف في البحر الأحمر.
وهناك بعض الحقائق حول رحلات السياحة البحرين عالميا.
عدد المسافرين على متن رحلات بحرية في 2017
26 مليون مسافر
عدد السفن الجديدة في 2017
26 سفينة
الطاقة الاستيعابية المضافة في 2017
30 ألف مسافر
صناعة الرحلات البحرية في 2016
مليون موظف
40 مليار دولار من الرواتب والأجور