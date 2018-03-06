بلتون فاينانشال: خفض متوقع لأسعار الفائدة المصرية الشهر الحالي

توقعت علياء ممدوح كبير الاقتصاديين في شركة بلتون فاينانشال، أن تقوم مصر بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مؤكدة خفض أسعار الفائدة العالمية، سيوفر قدرة أكبر للدولة على الاستدانة، بخاصة مع تحسن تقييم مصر بموجب الإصلاحات، وتعتزم مصر سندات خارجية بحيث نشهد استدانة من الخارج أكثر من الداخل للحفاظ على مستويات السيولة الداخلية.

