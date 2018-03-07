توقعات بأداء ضعيف للدولار الكندي أمام العملة الأميركية آخر تحديث: الأربعاء 19 جمادي الثاني 1439 هـ - 07 مارس 2018 KSA 16:32 - GMT 13:32 تارخ النشر: الأربعاء 19 جمادي الثاني 1439 هـ - 07 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك توقعات بأداء ضعيف للدولار الكندي أمام العملة الأميركية PDF اطبع حجم الخط توقع محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية لشركة أوربكس المزيد من الضعف في الدولار الكندي أمام الدولار الأميركي.