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توقعات بأداء ضعيف للدولار الكندي أمام العملة الأميركية

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توقع محمد المريري المدير الإقليمي للمنطقة العربية لشركة أوربكس المزيد من الضعف في الدولار الكندي أمام الدولار الأميركي.

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