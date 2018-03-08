الراجحي: القطاع الخاص السعودي يتطلع لشراكات مع بريطانيا

في مقابلة مع "العربية" قال أحمد الراجحي، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن القطاع الخاص السعودي يتطلع لشراكات عدة مع بريطانيا ضمن #رؤية_2030 ، وإن أي مستثمر عالمي لديه الآن خطة واضحة لأهداف السعودية.

وأشار الراجحي إلى أن القطاع الخاص السعودي يتطلع لشراكات مع بريطانيا ضمن "رؤية 2030"، مضيفاً أن التعاون مع بريطانيا يشمل مجالات الصحة والتعليم والخدمات اللوجستية.

من ناحية أخرى، قال الراجحي إن قيمة مشاريع الخصخصة الحكومية السعودية تبلغ 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن أي مستثمر عالمي لديه رؤية واضحة الآن في السعودية.