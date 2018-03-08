كيف ستغير المرأة قطاع السيارات السعودي؟

توقعت بي.دبليو.سي للخدمات الاستشارية تأثيرا إيجابيا على قطاع السيارات بالسعودية بعد السماح للمرأة بالقيادة، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة للسعوديين ونمو مبيعات السيارات وزيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية للطرق.

وكان العاهل السعودي #الملك_سلمان_بن_عبد العزيز أمر في سبتمبر أيلول الماضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة اعتبارا من يونيو حزيران 2018.

وقالت بي.دبليو.سي، في بيان، إنها تتوقع نمو مبيعات وتأجير السيارات بالمملكة بنسبة 9% و 4% على الترتيب حتى عام 2025 "نتيجة لزيادة الطلب من فئة النساء".

كما توقعت الشركة الاستشارية في تقريرها الصادر بمناسبة يوم المرأة العالمي أن يسجل قطاع التأمين على السيارات نموا بنسبة 9% سنويا خلال الفترة بين 2017 و2020 ليصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

