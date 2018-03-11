الأسهم السعودية تصعد تفاؤلا بالشراكات الاستراتيجية مع بريطانيا

صعدت مؤشرات قطاعات الأسهم السعودية، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 30 شهراً في تداولات اليوم الأحد بدعم عوامل دفع قوية أبرزها ارتفاع الثقة بأداء الاقتصاد السعودي، مع المشاريع المقبلة، والميزانية التوسعية للدولة وصناديقها المختلفة.

وعاد القطاع البنكي لتسجيل المكاسب، بعد القلق الذي اعترى ذلك القطاع بسبب المطالبات من هيئة الزكاة والتي بدأت آثارها ومخاوفها بالانحسار، بجانب أداء قوي لقطاع الاتصالات بقيادة سهم STC، فقد حقق صعود في جلسة اليوم.

وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، في مقابلة مع "العربية" إن "أول جلسة خلال الأسبوع تشهد عدة اتجاهات ومؤشرات ناجحة، وعلى رأسها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا وما شهدته من اتفاقيات كبرى تبشر بمشاريع مقبلة في قطاعات الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات المهمة ذات الأبعاد الاستراتيجية".

وأشار فدعق إلى ارتفاع أسعار النفط التي أعطت دفعة قوية لمؤشر السوق السعودية، بجانب دفعة لقطاع البنوك من توقعات بحلول قريبة للاعتراضات على مطالبات هيئة الزكاة والدخل متوقعا أن يجري خلال الأسابيع المقبلة تطورات في هذه الموضوع.

كما أشار إلى زخم السيولة وقيم التداولات فوق 4.6 مليار ريال، تقودها الارتفاعات القوية في المؤشر العام بأعلى مستوى منذ 30 شهراً، بجانب التوزيعات النقدية الإيجابية للشركات، والنتائج المالية التي فاقت التوقعات في عدد من الشركات.