مصر.. اتفاقية لتعزيز تكنولوجيا السيارات الكهربائية

وقعت Schneider Electric المتخصصة في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، اتفاقية لتعزيز تكنولوجيا المركبات الكهربائية في #مصر، مع شركة Revolta Egypt.

وكان قد تم افتتاح أول شبكة شحن لـ #السيارات_الكهربائية في مصر بمحطات شركة وطنية.

وستقوم Schneider Electric بموجب الاتفاقية الجديدة بتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية EVlink في العديد من المحافظات المصرية.

وقال وليد شتا، الرئيس التنفيذي لشركة Schneider Electric لشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، في مقابلة مع "العربية"، إن الشحنة الأولى ستتكون من حوالي 500 سيارة كهربائية ستصل خلال بضعة أيام كتجربة أولى، حيث ستقوم شركة ريفولتا باستيرادها، ونأمل في مراحل لاحقة أن يتخطى عدد السيارات الكهربائية تلك التقليدية في مصر.

وأوضح أن الهدف من المشروع أن يكون بالاستطاعة شحن أي سيارة كهربائية في مصر على مسافة لا تتخطى 100 كلم من مكان تواجد السيارة، لذلك يجب توفير أجهزة شحن في كل مكان.