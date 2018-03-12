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سوق السعودية مرشحة لمكاسب تفوق 20%

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قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، إن اقترب إدراج #السوق_السعودية في مؤشرات #الأسواق_الناشئة يدعم السوق في الوقت الراهن، ويعد المحرك الرئيسي خاصة مع صدور معظم النتائج.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" أن يقود الإدراج المحتمل السوق إلى ارتفاعات أكبر خلال الأشهر القادمة قد تفوق 20%.

ولفت إلى أن الزخم يأتي من قيام صناديق استثمارية بانتهاز الفرص المتاحة على أسهم محددة مرشحة للارتفاع بعد دخول السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن هناك 30 شركة من المتوقع أن تدخل في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

كلمات دالّة

#السوق السعودية, #الأسواق الناشئة

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