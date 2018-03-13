سوق السعودية على موعد مهم بـ 28 مارس الحالي.. لماذا؟

توقع إياد غلام محلل أبحاث الأسهم لدى الأهلي كابيتال، في مقابلة مع "العربية" أن تشهد سوق الأسهم السعودية، تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار مع اقتراب ترقيتها إلى رتبة الأسواق الناشئة، على مؤشر "فوتسي" المتوقع إعلان مراجعته لسوق الأسهم السعودية في 28 من الشهر الحالي، ومن ثم يتبعه بعد فترة مؤشر MSCI.

وأشار غلام إلى اقتراب مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول" من الإدراج على "مؤشر شركة فوتسي" للأسواق الناشئة، الذي يشمل 23 دولة وأكثر من 900 سهم من العالم، موضحا أن من أهم المؤثرات أن قيمة الصناديق المستثمرة بهذا المؤشر للأسواق الناشئة تجاوزت أصولها 115 مليار دولار، وسيكون للسوق السعودي نصيب مهم منها، كما أن الكثير من التدفقات الأجنبية دخلت بالفعل بشكل استباقي إلى سوق الأسهم السعودية.