شركة بداية تنجز تمويل مساكن لـ 3300 أسرة سعودية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل، مازن الغنيم، إطلاق أول إصدار لصكوك بقيمة 500 مليون ريال سعودي، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية.

وأشار الغنيم في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر صندوق التنمية العقارية تحت عنوان "تمويل الإسكان في السعودية" بالتعاون مع يوروموني للمؤتمرات، إلى أن عملية إصدار الصكوك هي الأولى لمؤسسة مالية تمارس أنشطة التمويل العقاري وغير مصرفية في السعودية.

وأوضح أن برنامج الصكوك أعد له لتستفيد الشركة من أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة، بالتعاون مع شركة "أشمور" للاستثمار السعودية بعملية الترتيب لهذا الإصدار، كما تقوم شركة البلاد المالية بدور الموزع مع قيام "كنغ اند سبالدينغ" بالتعاون مع مكاتب محمد العمار للمحاماة بتقديم المشورة للمرتب والموزع، أما كلايد وشركاه ورابطة الغزاوي المهنية فتقومان بتقديم المشورة لبداية.