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متى تتخلص "بيتكوين" من المضاربة؟

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توقع محمد عبد المطلب المدير التنفيذي لدى شركة "تراندك" لتحليل المعلومات والبيانات أن يحدث ثبات على تداولات #البيتكوين خلال عام، مع اتجاهها لتصبح إحدى وسائل التمويل.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن التداولات عليها لحد الآن تطبعها المضاربة التي تتأثر بالأخبار.

وقال إن تأثير قرار #غوغل الأخير بحظر الإعلانات الخاصة بمنصات تداول البيتكوين، لحظي وليس مستمرا، إذ سبق للعملة الرقمية أن تعافت من الانخفاض السابق في يناير.

وأضاف أن هذا الإجراء طبيعي في ظل الدعوة لتنظيم التداول على #العملات_الرقمية، مرجحاً أن تتجه بعض المنصات الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة بعد "غوغل".

كلمات دالّة

#البيتكوين, #غوغل, #العملات الرقمية

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