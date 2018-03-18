توقعات بمواصلة رفع الفائدة بالسعودية تبعا للتطورات العالمية

اعتبر وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن قرار مؤسسة النقد العبي السعودي "ساما" برفع أسعار الفائدة "الريبو" و"الريبو العكس" بأنه يأتي تفاعلا مع سعر ارتفاع الفائدة "الليبور" وذلك لتفادي خلق فجوة مع الأسواق الأوروبية. واشار بن غيث في مقابلة مع "العربية" إلى حرص مؤسسة النقد على عدم ترك الفجوة، والتي تسمح باللاستدانة من السوق السعودي والاستثمار بالأسواق الأوروبية وهذا يؤدي إلى هجرة الأموال، وبالتالي جاءت خطوة "ساما" لمنع المضاربة. وتوقع بن غيث ان تواصل "ساما" رفع أسعار الفائدة بالسعودية، في حال ارتفعت الأسعار العالمية للفائدة على الدولار، نظرا لارتباط الريال بالدولار، وحرص المؤسسة على استقرار العملة.