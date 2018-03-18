صعود البورصة المصرية يفتح باب الطروحات الأولية للأسهم

اعتبر علاء السبع الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة شركة "بي إنفستمنتس" B Investments أن قرار طرح الشركة في البورصة، يأتي من أجل التوسعات التي تتطلب زيادات رأس المال، لتمويل النمو المستقبلي.

وأشار السبع في مقابلة مع "العربية" أن نمو الشركات يفسر الارتفاعات القياسية في أداء البورصة المصرية، موضحا أن طرح شركة B Investments سيكون بالكامل عن طريق رفع رأس المال، و"لا يوجد تخارج من المساهمين الحاليين".

وأوضح أن ظروف السوق المصرية في الوقت الحالي، تعزز توجهات الشركة القائمة على تمويل المشروعات من حقوق الملكية، وعدم الاستدانة، مبينا أن طرح سهم "بي إنفستمنتس" يأخذ بالاعتبار خصما بنسبة 23% وهذا يعكس تحليلا يستند إلى أرقام متحفظة جدا، بحسب وجهة نظر إدارة الشركة.



