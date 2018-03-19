بنوك السعودية أمام قرارات مهمة تسهل عمليات منح القروض

قال تركي فدعق مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، إن توجهات #مؤسسة_النقد العربي السعودي "ساما" تشير إلى منح #البنوك_السعودية مرونة أكبر في الإقراض لتوفير السيولة بما يتوائم مع متطلبات الخطط التوسعية في التمويل، وتنشيط سوق السندات الحكومية.

وأشار فدعق في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية قرار "ساما" بمنح وزن أكبر للودائع طويلة الأجل في احتساب نسبة القروض إلى الودائع، من أجل إفساح المجال أكثر لعمليات الإقراض، موضحا أن أحدث الإحصاءات تفيد بنسبة 64% من إجمالي الودائع مصنفة بانها "ودائع لأجل 6 أشهر" في حين أن نسبة 33% مصنفة كودائع طويلة الأجل.

كما اشار فدعق إلى الخطوات الاستباقية المهمة التي تقوم بها #مؤسسة_النقد من أجل مواكبة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار من أجل المحافظة على استقرار العملة السعودية، وجاذبيتها وعدم السماح بالمضاربة عليها في الأسواق الأوروبية والأميركية.