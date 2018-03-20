تعرف على "كامبريدج انالاتيكا" التي هزت فيسبوك

معلومات مختصرة حول تعرف شركة "كامبريدج انالاتيكا":

هي فرع من مجموعةSCL المقاول الحكومي والعسكري

تم إنشاءها في العام 2013 للتركيز على الإنتخابات الأميركية

تم دعمها بمبلغ 15 مليون دولار من الملياردير Robert Mercer وSteve Bannon

هدفها جمع البيانات وعمل دراسات لتوقعات سلوك المستهلك

لم تكن فضيحة فيسبوك هي الأولى لها

تم إتهامها بالتدخل في الإنتخابات الكينية بين عامي 2013 حتى 2017.

فضيحة فيسبوك

جمعت الشركة معلومات عن 50 مليون مستخدم لفيسبوك بطرق احتيالية

قالت الشركة إنه تم شطب كافة المعلومات في العام 2015 وهو ما ثبت عدم صحته

فيسبوك تعيين مدققين للحصول على إجابات

السلطات البريطانية تخطط لتفتيش مكاتب كامبريدج أنالاتيكا