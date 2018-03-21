الأجانب يستبقون ترقية سوق الأسهم السعودية بضخ الاستثمارات

أكد محمد العمران الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، أن تسجيل الخسائر في الشركة السعودية للكهرباء خلال فصل الشتاء، يعد من ضمن المراحل الموسمية للنتائج المالية، لكنه أشار إلى خسائر كبيرة أعلنتها الشركة تفتح التساؤلات حول هذه القيمة. كما اشار العمران في مقابلة مع "العربية" إلى تفاؤل المستثمرين بترقية سوق الأسهم السعودية، إلى مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي راسل" موضحا ان المستثمرين الأجانب يملكون 80 مليار ريال في سوق الأسهم السعودية، منها 30 مليار ريال جاءت في السنوات الثلاث الأخيرة استعداد لمثل هذا القرار.