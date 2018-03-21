الكويت تستعد لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وبناء مدن جديدة

أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة في الكويت، عبد الكريم تقي، أنه يتم اعادة هيكلة القطاع الصناعي لخلق مدن متكاملة الخدمات من بينها مدينة الشدادية، وهي مدينة صناعية متكاملة ومدينة النعايم وهي مدينة صناعية ذكية، ستكون متاحة للاستثمار الأجنبي عبر هيئة تشجيع الاستثمار.

وأوضح تقي في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى استثمر في الكويت، أن إعادة هيكلة القطاع الصناعي تتضمن تحديث البنى التحتية حسب الأطر العالمية، مع استهداف قطاعات البتروكيماويات والأغذية والطاقة البديلة.

وأوضح أن "النعايم" ستكون أول مدينة ذكية تستخدم الطاقة البديلة وتستهدف صناعات الجيل الرابع من الصناعات يشمل الروبوتات وتكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وحول مدينة النعايم أيضاً، قال تقي لرويترز إن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار منها 6 مليارات دولار بمشاركة من القطاع الخاص.