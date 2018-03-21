برنامج كفالة يقدم 21 مليار ريال تمويلات للمشاريع الصغيرة

كشف همام هاشم المدير العام لبرنامج #كفالة تمويل #المنشآت_الصغيرة والمتوسطة، أن نسبة #تعثر_القروض الممنوحة من البرنامج، ضئيلة ولا تتعدى نسبة 1.6%، وهي قروض متعثرة وليست معدومة، ولدينا ثقة بقدرة أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأشار هاشم في مقابلة مع "العربية" إلى تحول توجهات البرنامج نحو زيادة حصة مشاريع السياحة، من التمويلات الممنوحة وفق متطلبات تنفيذ رؤية 2030، مؤكدا ان البرنامج منح طيلة سنوات عمره منذ نحو 11 عاما ما يربو على 21 مليار ريال بضمانات من برنامج كفالة.

وأشار إلى ان الضمانة تصل إلى نسبة 80% من قيمة القرض الواحد الذي قد يصل إلى حد أقصى يبلغ 1.6 مليون ريال.

واستفاد من البرنامج أكثر من 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من التمويلات الممنوحة من البنوك المشاركة مع البرنامج، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ نحو 43%.

وبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج بالعام الماضي، نحو 1800 منشأة، بزيادة 5% عن عام 2016.