تفاؤل بسوق السعودية بعد استحواذ نادك على الصافي دانون

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين).

وتفاعل سهم "نادك" إيجابا، حيث قفز بنحو 6%، إلى 37.75 ريالاً.

وقال محمد طمليه محلل أبحاث الأسهم في #الأهلي_كابيتال ، إن تقارب الحصص السوقية بين شركتي نادك و"الصافي دانون" يجعل صفقة الإندماج التي تمت بينهما مفيدا جدا في تقليل تكاليف التشغيل، وإيجاد كيان قوي للمنافسة بقطاع الأغذية، وهو ما يبعث على التفاؤل باندماجات أخرى، تفاؤلا بنجاح هذا النموذج.

وأشار طمليه في مقابلة مع "العربية" إلى تراجع أسعار الفائدة في السعودية، وهو المناخ الملائم لعمليات الإندماج بشكل عام، في حين تسعى مختلف الشركات للتركيز في رفع الكفاءة التشغيلية.

كما أشار إلى أهمية خفض التكاليف ورفع الأداء للشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية وإرتفاع التكاليف تبعا لزيادة تكاليف الأيدي العاملة ورسومها ورسوم المرافقين، وضريبة القيمة المضافة.