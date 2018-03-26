البحرين: رؤية السعودية 2030 مهمة لاقتصاد دول المنطقة

أكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية البحريني، نمو اقتصاد بلاده بنسبة 3.6% نهاية الربع الثالث 2017، موضحا أن 80% من الناتج المحلي البحريني يأتي من قطاعات غير نفطية.

واعتبر الرميحي في مقابلة قناة "العربية" على هامش زيارة وفد بحريني إلى العاصمة البريطانية لندن لعرض الفرص الاستثمارية بالبحرين، أن رؤية السعودية 2030 ستعزز اقتصاد دول الخليج وستكون إيجابية لدول المنطقة.

وأكد أن البحرين ملتزمة بالإصلاحات والتحسينات التنظيمية المستمرة التي تضمن وجود بيئة أعمال مثالية للاستثمار، وبدا ذلك جلياً عندما أطلق مصرف البحرين المركزي البيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية من أجل دعم الابتكار المالي.