لماذا صفقة "نادك - الصافي دانون" مهمة لسوق السعودية؟

وصف أحمد المنيفي مؤسس ورئيس شركة دار الإندماج والاستحواذ، في مقابلة مع "العربية" صفقة استحواذ نادك على الصافي دانون في السعودية، بانها أول فحص للائحة الإندماجات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، ولذلك حظيت الصفقة باهتمام كبير.

وأعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة "الصافي دانون" مع كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة (الشركاء البائعين). وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة "الصافي القابضة" ببيع 34.95 مليون حصة تمثل 83% من رأسمال شركة "الصافي دانون".

وستقوم شركة "دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة" ببيع 7.16 مليون سهم حصة تمثل 17% من رأس المال، إلى شركة نادك مقابل إصدار 44.5 مليون سهم لصالح شركة الصافي القابضة تمثل 32.16% من رأسمال نادك، وإصدار 9.11 مليون سهم لصالح شركة "دانون للألبان الاستثمارية" تمثل 6.59% من رأسمال نادك.