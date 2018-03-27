سوق الأسهم السعودية تتوقع تدفق استثمارات أجنبية بالمليارات

أكد محمد العمران، الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، أن ترقية السوق السعودي إلى #الأسواق_الناشئة بات مستحقاً، وانعكس كثير من مؤشراته في السوق خلال الفترة الأخيرة، وبدأ المستثمرون الأجانب بضخ استثمارات منذ فترة.

واعتبر العمران في مقابلة مع "العربية" أن الرهان سيكون على المستثمرين النشطين لجذبهم بعد ترقية السوق، وبأرقام كبيرة جدا، موضحا أن الترقية ستجلب فرصة تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيم تتراوح بين 5 و8 مليارات دولار.

وقال العمران إن حركة القطاع الخاص على الأرض سوف تنعكس في سوق الأسهم السعودية، فكثير من الشركات التي تسلمت عقودا ضمن المشاريع المطروحة، سيكون لها نصيب من جذب المستثمرين المحليين والخارجيين نظرا للميزانيات التوسعية على المشاريع في السعودية.