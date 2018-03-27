منتدى نيويورك يجمع رؤساء كبريات الشركات السعودية والأميركية آخر تحديث: الثلاثاء 10 رجب 1439 هـ - 27 مارس 2018 KSA 17:00 - GMT 14:00 تارخ النشر: الثلاثاء 10 رجب 1439 هـ - 27 مارس 2018 KSA 16:59 - GMT 13:59 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك منتدى نيويورك يجمع رؤساء كبريات الشركات السعودية والأميركية PDF اطبع حجم الخط موفدة العربية إلى نيويورك لارا حبيب تتحدث حول انعقاد المنتدى الثاني للرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والأميركية.