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منتدى نيويورك يجمع رؤساء كبريات الشركات السعودية والأميركية

المصدر: العربية.نت
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موفدة العربية إلى نيويورك لارا حبيب تتحدث حول انعقاد المنتدى الثاني للرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية والأميركية.

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