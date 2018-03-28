مصر تواجه أكثر الهجمات الإلكترونية بقارة أفريقيا

حذرت شركة تريند مايكرو للأمن السيبراني من أن مصر قد تكون إحدى أكثر الدول عرضة لخطر الهجمات الإلكترونية في القارة الإفريقية.

وقال شادي سمير، رئيس مجموعة سيليكت انترناشيونال بمقابلة مع "العربية"، إن القطاع المصرفي بالعالم على سبيل المثال يتعرض لأكثر الهجمات الإلكترونية وبمعدل أعلى 65% من غيره من القطاعات، وذلك لأسباب المطامع المالية للمهاجمين، ولا يقتصر هذا الزخم على مصر.

ورصدت شركة تريند مايكرو أكثر من 240 ألف هجوم للبرامج الخبيثة بمصر خلال الربع الرابع من عام2017 فقط، ويأتي التخوف الأكبر من ارتفاع عدد هجمات البرامج الخبيثة على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتي ارتفع عددها إلى 300 هجمة بالربع الرابع من 2017 بزيادة 37% مقارنة بالربع الثالث.

وكشف التقرير أن القطاع الصناعي في مصر كان الأكثر تضررا بهجمات البرامج الخبيثة، وتلاه قطاع التعليم، ثم المواقع الحكومية، وقطاعا العقارات والتكنولوجيا، وكانت تقارير أشارت الشهر الماضي إلى تعرض شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا لاختراق من وحدات قرصنة إلكترونية مصدرها كوريا الشمالية.

