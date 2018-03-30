الغزواني: مشاريع "وافي" تنجز بالتدفقات النقدية للمشترين

قال محمد الغزواني، الأمين العام للجنة البيع على الخارطة #وافي، إن منتدى ومعرض مشروعات البيع على الخارطة "وافيكس" يشتمل على عرض مشاريع #البيع_على_الخارطة، إضافة إلى ورش عمل تعريفية، فضلا عن استقطاب تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال، كالتجربة المصرية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن المشاريع يشرف عليها البرنامج للتأكد من إنجازها من الناحية الفنية وفقاً للمعايير المتفق عليها، وباستخدام التدفقات النقدية التي يودعها المشترون، وتسليمها في الوقت المحدد إلى جانب ضمان لا يقل عن 10 سنوات للوحدة العقارية.

وأكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن البنوك بدأت بتقديم التمويل لمشاريع برنامج البيع على الخارطة (وافي)، الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع المطورين من القطاع الخاص.

ودشن الحقيل تطبيقا إلكترونيا يتيح تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة، في أي من مراحل البيع أو التسويق أو العرض.