تواصل طرح الصناديق العقارية المتداولة بسوق السعودية

يتواصل الاكتتاب وإدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، في سوق السعودية، فقد بلغ عدد الصناديق المدرجة 12 صندوقا. وهناك عدد من الصناديق حصلت على الموافقة للاكتتاب منها صندوق "سويكورب وابل ريت" الذي يطرح 35 مليون وحدة بسعر 10 ريالات للوحدة الواحدة، وتمثل هذه الوحدات المطروحة 30% من حجم الصندوق.

وقال عبدالله السلوم المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة سويكورب، في مقابلة مع "العربية" إن صندوق "سويكورب وابل ريت" يستثمر بمناطق غير رئيسية بالسعودية، وهو ما يكسبه خصوصية في مشاريعه، وبالتالي يعكس اختلاف الصندوق عن غيره من المطروح في السوق.

وأشار إلى جودة العقارات فهي عقارات مستحدثة وجديدة، وذات جودة عالية، وفي مناطق مختلفة، موضحا أن المستثمرين لديهم القدرة على التمييز في اختيار الاستثمارات في صناديق العقارات المتداولة بعد أن أصبحت التجربة ناضجة في سوق السعودية. وأكد السلوم أن الاتفاقية مع شركة وابل مكنت الصندوق من توفير معايير تعزز الأداء والعائد على الاستثمار وترفع من جاذبيته لدخول المستثمرين.