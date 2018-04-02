كيف سيؤثر إدراج الصكوك والسندات الحكومية بسوق السعودية؟

أكد عبدالله الربدي الرئيس التنفيذي لشركة كير انترناشيونال، أن هيئة السوق المالية، تدعم تنويع المنتجات المالية، في سوق الأسهم السعودية، لتحويله إلى سوق نشط وجاذب للاستثمارات في المنطقة، ومن هنا انطلقت الدعوات لوجود سوق ثانوي في السعودية.

وأشار الربدي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية إدراج إصدارات السندات والصكوك الحكومية في 8 أبريل الحالي بسوق السعودية، وهو ما يعزز اهتمام البنوك والشركات المالية وشركات التأمين للاستثمار بهذه الصكوك، وبالتالي سيكون لوضوح مؤشرها عموما آثار إيجابية.

واستبعد ان يكون لدى المستثمرين الأفراد عموما اهتماما بهذه السندات، لكنه توقع أن تكون هذه السندات متاحة لجميع المستثمرين، بوجه عام.