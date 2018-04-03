السعودية تستهدف ريادة دول المنطقة بتصدير الطاقات المتجددة

تستهدف السعودية عبر إطلاقها أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالشراكة مع "سوفت بنك" بقيمة 200 مليار دولار وبقدرة مستهدفة تبلغ 200 غيغاوات، أن تكون المملكة من أكبر الدول التي تصدر الطاقة الشمسية.

وقال الدكتور سالم الحجرف، مؤسس مبادرة مجمع الشقايا الكويتي للطاقات المتجددة، في مقابلة مع "العربية"، إن الميزة التنافسية للسعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنعكس في عدة نواحٍ، الأولى وجود المواد الخام لتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية، إضافة إلى مكونات محطات طاقة الرياح.

وأوضح أن منطقة الخليج تتمتع جغرافيا بسطوع وإسقاط شمسي مميز، كما تتميز بعض المناطق بشدة الرياح، ويضاف إلى ذلك تزايد استهلاك الطاقة في قطاعات متعددة، معتبرا أن وجود مصادر أخرى للطاقة سيعزز من أمن الطاقة ويوفر فرصاً للتقليل من الكلفة، وتخفيض الاستهلاك السنوي عبر تغيير معادلة مزيج الطاقة.

وكانت السعودية وقعت مذكرة تفاهم مع "سوفت بنك" لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار، وسيبدأ العمل على بناء المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030.